【港交所股價】傳中央研另起爐灶爭中概股回流 港交所為何波瀾不驚?

內地金融市場尋求突破發展，最新有傳中央著手研究另建新證券交易所，吸納包括中概股在內的海外企業到內地上市。消息昨尾市為港交所（00388）股價帶來短暫衝擊後，今早股價回穩，半日升逾1%與大市同步。

...