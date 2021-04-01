【港交所股價】傳中央研另起爐灶爭中概股回流 港交所為何波瀾不驚? 名家專欄 13:42 2021/04/01 分享： 內地金融市場尋求突破發展，最新有傳中央著手研究另建新證券交易所，吸納包括中概股在內的海外企業到內地上市。消息昨尾市為港交所（00388）股價帶來短暫衝擊後，今早股價回穩，半日升逾1%與大市同步。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 亞股首季賺價蝕滙 次季翻盤難 今日 亞股首季賺價蝕滙 次季翻盤難 【季結啟示】港股首季升4% 實際回報亞洲前列非好事? 2021/03/31 【季結啟示】港股首季升4% 實際回報亞洲前列非好事? 透視中港美 - 爆倉基金冚盤漸過 去槓桿效應未完 2021/03/31 爆倉基金冚盤漸過 去槓桿效應未完 【基金爆倉】揭美證監打壓中概股 意外引爆23年來最大對沖基金爆褒 2021/03/30 【基金爆倉】揭美證監打壓中概股 意外引爆23年來最大對沖基金爆褒 透視中港美 - 高息藍籌績後受捧 防價值陷阱 2021/03/30 高息藍籌績後受捧 防價值陷阱 深圳 上海 美股 港股 股票 新經濟 香港交易及結算所有限公司 中國證監會 第二上市 IPO