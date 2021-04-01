  • 29°C
香港時間 : 2021401日 (週四) 13:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所股價】傳中央研另起爐灶爭中概股回流 港交所為何波瀾不驚?

名家專欄 13:42 2021/04/01

分享：

內地金融市場尋求突破發展，最新有傳中央著手研究另建新證券交易所，吸納包括中概股在內的海外企業到內地上市。消息昨尾市為港交所（00388）股價帶來短暫衝擊後，今早股價回穩，半日升逾1%與大市同步。

...

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 亞股首季賺價蝕滙 次季翻盤難
今日
亞股首季賺價蝕滙 次季翻盤難
【季結啟示】港股首季升4% 實際回報亞洲前列非好事?
2021/03/31
【季結啟示】港股首季升4% 實際回報亞洲前列非好事?
透視中港美 - 爆倉基金冚盤漸過 去槓桿效應未完
2021/03/31
爆倉基金冚盤漸過 去槓桿效應未完
【基金爆倉】揭美證監打壓中概股 意外引爆23年來最大對沖基金爆褒
2021/03/30
【基金爆倉】揭美證監打壓中概股 意外引爆23年來最大對沖基金爆褒
透視中港美 - 高息藍籌績後受捧 防價值陷阱
2021/03/30
高息藍籌績後受捧 防價值陷阱
深圳 上海 美股 港股 股票 新經濟 香港交易及結算所有限公司 中國證監會 第二上市 IPO

下一篇文章

租管相隔17年重臨 投資者還會投資舊樓做劏房嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版