傳內地謀闢新徑 港交所無懼競爭 名家專欄 2021/04/02 分享： 內地金融市場尋求突破發展，最新有傳中央着手研究另建新證券交易所，吸納包括中概股在內的海外企業到內地上市。消息周三尾市為港交所（00388）股價帶來短暫衝擊後，昨股價回穩，全日升逾2%與大市同步。 港交所 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 JS環球盈利佳 創新高顯強勢 今日 JS環球盈利佳 創新高顯強勢 藥明積極擴產 迎接高速增長 今日 藥明積極擴產 迎接高速增長 最新專欄文章 【港交所股價】傳中央研另起爐灶爭中概股回流 港交所為何波瀾不驚? 2021/04/01 【港交所股價】傳中央研另起爐灶爭中概股回流 港交所為何波瀾不驚? 透視中港美 - 亞股首季賺價蝕滙 次季翻盤難 2021/04/01 亞股首季賺價蝕滙 次季翻盤難 【季結啟示】港股首季升4% 實際回報亞洲前列非好事? 2021/03/31 【季結啟示】港股首季升4% 實際回報亞洲前列非好事? 透視中港美 - 爆倉基金冚盤漸過 去槓桿效應未完 2021/03/31 爆倉基金冚盤漸過 去槓桿效應未完 【基金爆倉】揭美證監打壓中概股 意外引爆23年來最大對沖基金爆褒 2021/03/30 【基金爆倉】揭美證監打壓中概股 意外引爆23年來最大對沖基金爆褒 港股 美股 港股通