  • 29°C
香港時間 : 2021402日 (週五) 14:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

5天復活節長假 一手繼續熱賣

名家專欄 14:00 2021/04/02

分享：

疫情雖然有所緩和，但離港旅遊仍然遙遙無期，今個復活長假絕大部分港人仍需留港消費，對於樓市屬於有利因素，發展商也相當看重復活節檔期，相信一手市場仍然熱鬧。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

新盤按揭方法各出奇謀
2021/03/06
新盤按揭方法各出奇謀
大發展商合作新盤的化學作用
2021/03/08
大發展商合作新盤的化學作用
新盤餘貨銷售有玄機
2021/03/10
新盤餘貨銷售有玄機
新盤仍具高開條件
2021/03/19
新盤仍具高開條件

最新專欄文章

專家樓論 - 房屋問題 困擾全球
今日
房屋問題 困擾全球
專家樓論 - 尚瓏定價考驗市場承接力
2021/04/01
尚瓏定價考驗市場承接力
專家樓論 - 一手豪宅 最緊要你落注
2021/04/01
一手豪宅 最緊要你落注
專家樓論 - 二手交投報復式反彈 第二季可持續?
2021/03/31
二手交投報復式反彈 第二季可持續?
專家樓論 - 新香港人真內地客 入市港樓？
2021/03/31
新香港人真內地客 入市港樓？
招標 發展商 豪宅 上車盤 銷售安排 一手市場 利奧坊‧凱岸 維港滙III

下一篇文章

打針的選擇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版