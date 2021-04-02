5天復活節長假 一手繼續熱賣 名家專欄 14:00 2021/04/02 分享： 疫情雖然有所緩和，但離港旅遊仍然遙遙無期，今個復活長假絕大部分港人仍需留港消費，對於樓市屬於有利因素，發展商也相當看重復活節檔期，相信一手市場仍然熱鬧。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤按揭方法各出奇謀 2021/03/06 新盤按揭方法各出奇謀 大發展商合作新盤的化學作用 2021/03/08 大發展商合作新盤的化學作用 新盤餘貨銷售有玄機 2021/03/10 新盤餘貨銷售有玄機 新盤仍具高開條件 2021/03/19 新盤仍具高開條件 最新專欄文章 專家樓論 - 房屋問題 困擾全球 今日 房屋問題 困擾全球 專家樓論 - 尚瓏定價考驗市場承接力 2021/04/01 尚瓏定價考驗市場承接力 專家樓論 - 一手豪宅 最緊要你落注 2021/04/01 一手豪宅 最緊要你落注 專家樓論 - 二手交投報復式反彈 第二季可持續? 2021/03/31 二手交投報復式反彈 第二季可持續? 專家樓論 - 新香港人真內地客 入市港樓？ 2021/03/31 新香港人真內地客 入市港樓？ 招標 發展商 豪宅 上車盤 銷售安排 一手市場 利奧坊‧凱岸 維港滙III