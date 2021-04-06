加稅搞基建成敗 拜登連任第一擊

美國總統拜登（Joe Biden）上周公布2.3萬億美元的基建大計，規模較傳聞的3萬億美元為低。雖然投資基建是美國多年來的朝野共識，也有指拜登這個鴻圖大計，還有規模同樣超越2萬億美元的第二部分，但錢從何來卻是一直以來的最大問題，美國債台高築，必須同時開源來填補增加開支的財政缺口。

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