加稅搞基建成敗 拜登連任第一擊 國際 11:55 2021/04/06 分享： 美國總統拜登（Joe Biden）上周公布2.3萬億美元的基建大計，規模較傳聞的3萬億美元為低。雖然投資基建是美國多年來的朝野共識，也有指拜登這個鴻圖大計，還有規模同樣超越2萬億美元的第二部分，但錢從何來卻是一直以來的最大問題，美國債台高築，必須同時開源來填補增加開支的財政缺口。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 智利防疫鬆懈確診飈 科興疫苗反成代罪羊 2021/03/30 智利防疫鬆懈確診飈 科興疫苗反成代罪羊 蘇伊士運河大塞船 慘過中美徵關稅卡脖子？ 2021/03/29 蘇伊士運河大塞船 慘過中美徵關稅卡脖子？ 英國放寬限聚令太慢 政治凌駕科學？ 2021/03/28 英國放寬限聚令太慢 政治凌駕科學？ 英國前車可鑑 今夏外遊應免則免 2021/03/25 英國前車可鑑 今夏外遊應免則免 輕率煞停阿斯利康疫苗 信心動搖手尾長 2021/03/24 輕率煞停阿斯利康疫苗 信心動搖手尾長 最新專欄文章 拜登縱打中國牌 難令共和黨鬆章 2021/04/01 拜登縱打中國牌 難令共和黨鬆章 拜登加稅搞基建 民主黨竟是最大阻力 2021/03/31 拜登加稅搞基建 民主黨竟是最大阻力 智利防疫鬆懈確診飈 科興疫苗反成代罪羊 2021/03/30 智利防疫鬆懈確診飈 科興疫苗反成代罪羊 蘇伊士運河大塞船 慘過中美徵關稅卡脖子？ 2021/03/29 蘇伊士運河大塞船 慘過中美徵關稅卡脖子？ 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 財政政策 基建 稅改 稅務 基建項目 拜登 美國參議院 美國民主黨 美國共和黨 白宮