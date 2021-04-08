  • 23°C
香港時間 : 2021408日 (週四) 10:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊配股】大摩騰訊倉位暴增 大股東千億配股有先兆（第二版）

名家專欄 09:10 2021/04/08

分享：

（原文題為：大戶騰訊倉位暴增 真係貨源盡入強者手?）

騰訊（00700）昨日收市後即傳出，南非大股東Naspers擬減持2%騰訊股份，配股價介乎575元至595元，最終以上限價595元定價，涉資約1,100億元。

...

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 股神拍擋押注 阿里變身價值股？
今日
股神拍擋押注 阿里變身價值股？
【阿里股價】股神押注比亞迪幕後功臣 芒格捧阿里巴巴為價值投資?
2021/04/07
【阿里股價】股神押注比亞迪幕後功臣 芒格捧阿里巴巴為價值投資?
透視中港美 - 騰訊大股東禁售期甫過 暗流即湧動
2021/04/07
騰訊大股東禁售期甫過 暗流即湧動
透視中港美 - 傳內地謀闢新徑 港交所無懼競爭
2021/04/02
傳內地謀闢新徑 港交所無懼競爭
【港交所股價】傳中央研另起爐灶爭中概股回流 港交所為何波瀾不驚?
2021/04/01
【港交所股價】傳中央研另起爐灶爭中概股回流 港交所為何波瀾不驚?
基金 美股 港股 ADR 恒生指數 南非 中國概念股 配售 減持 騰訊

下一篇文章

礙大灣區發展 沙嶺殯葬城有變數？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版