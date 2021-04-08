【騰訊配股】大摩騰訊倉位暴增 大股東千億配股有先兆（第二版） 名家專欄 09:10 2021/04/08 分享： （原文題為：大戶騰訊倉位暴增 真係貨源盡入強者手?）騰訊（00700）昨日收市後即傳出，南非大股東Naspers擬減持2%騰訊股份，配股價介乎575元至595元，最終以上限價595元定價，涉資約1,100億元。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 股神拍擋押注 阿里變身價值股？ 今日 股神拍擋押注 阿里變身價值股？ 【阿里股價】股神押注比亞迪幕後功臣 芒格捧阿里巴巴為價值投資? 2021/04/07 【阿里股價】股神押注比亞迪幕後功臣 芒格捧阿里巴巴為價值投資? 透視中港美 - 騰訊大股東禁售期甫過 暗流即湧動 2021/04/07 騰訊大股東禁售期甫過 暗流即湧動 透視中港美 - 傳內地謀闢新徑 港交所無懼競爭 2021/04/02 傳內地謀闢新徑 港交所無懼競爭 【港交所股價】傳中央研另起爐灶爭中概股回流 港交所為何波瀾不驚? 2021/04/01 【港交所股價】傳中央研另起爐灶爭中概股回流 港交所為何波瀾不驚? 基金 美股 港股 ADR 恒生指數 南非 中國概念股 配售 減持 騰訊