【騰訊配股】大摩騰訊倉位暴增 大股東千億配股有先兆（第二版）

（原文題為：大戶騰訊倉位暴增 真係貨源盡入強者手?）

騰訊（00700）昨日收市後即傳出，南非大股東Naspers擬減持2%騰訊股份，配股價介乎575元至595元，最終以上限價595元定價，涉資約1,100億元。

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