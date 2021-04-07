全球最低稅率倘成事 低稅地區頓失吸引力 國際 07:25 2021/04/07 分享： 美國總統拜登（Joe Biden）為推萬億基建開支，宣布調高企業稅，外界擔心加稅促使企業轉移到低稅地區之際，財長耶倫（Janet Yellen）旋即補位，力倡推行全球最低企業稅稅率，試圖強迫超低稅國家加稅，根治跨國企業海外避稅問題。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 加稅搞基建成敗 拜登連任第一擊 2021/04/06 加稅搞基建成敗 拜登連任第一擊 拜登縱打中國牌 難令共和黨鬆章 2021/04/01 拜登縱打中國牌 難令共和黨鬆章 拜登加稅搞基建 民主黨竟是最大阻力 2021/03/31 拜登加稅搞基建 民主黨竟是最大阻力 智利防疫鬆懈確診飈 科興疫苗反成代罪羊 2021/03/30 智利防疫鬆懈確診飈 科興疫苗反成代罪羊 蘇伊士運河大塞船 慘過中美徵關稅卡脖子？ 2021/03/29 蘇伊士運河大塞船 慘過中美徵關稅卡脖子？ 最新專欄文章 加稅搞基建成敗 拜登連任第一擊 2021/04/06 加稅搞基建成敗 拜登連任第一擊 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 全球化 經濟 桑德斯 耶倫 稅務 美國