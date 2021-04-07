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全球最低稅率倘成事 低稅地區頓失吸引力

國際 07:25 2021/04/07

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美國總統拜登（Joe Biden）為推萬億基建開支，宣布調高企業稅，外界擔心加稅促使企業轉移到低稅地區之際，財長耶倫（Janet Yellen）旋即補位，力倡推行全球最低企業稅稅率，試圖強迫超低稅國家加稅，根治跨國企業海外避稅問題。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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