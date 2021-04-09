英國樓市過熱加劇不平等 倫敦宜炒不宜居？ 國際 07:25 2021/04/09 分享： 英國為港人移民熱門地點，不少人都關注英國樓市動向。英國早前延長印花稅假期，有地產商唱好英國樓市，預測英國今年樓價有望上升4%，更推算英國樓價可在5年内大升兩成。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【BNO移民英國】最低生活工資加至時薪95蚊 2021/04/01 【BNO移民英國】最低生活工資加至時薪95蚊 【BNO移民英國】報告：英國係種族平等榜樣 2021/04/01 【BNO移民英國】報告：英國係種族平等榜樣 【BNO移民英國】司機非自僱 Uber要出糧兼提供員工福利 2021/03/17 【BNO移民英國】司機非自僱 Uber要出糧兼提供員工福利 【BNO移民英國】地產商唱好樓市 料5年内升2成 2021/03/12 【BNO移民英國】地產商唱好樓市 料5年内升2成 【BNO移民英國】印花稅假期新安排 細節一文看懂 2021/03/08 【BNO移民英國】印花稅假期新安排 細節一文看懂 最新專欄文章 美國歧視亞裔加劇 種族話語權被忽視 2021/03/26 美國歧視亞裔加劇 種族話語權被忽視 默認種族歧視？ 「白色脆弱」助鞏固優勢地位 2021/03/19 默認種族歧視？ 「白色脆弱」助鞏固優勢地位 種族歧視只影響黑人？ 別太天真了！ 2021/03/12 種族歧視只影響黑人？ 別太天真了！ 拜登當選總統 只因幸運女神青睞？ 2021/03/05 拜登當選總統 只因幸運女神青睞？ 印度升格挑戰中美 故步自封成最大阻力 2021/02/26 印度升格挑戰中美 故步自封成最大阻力 基建 移民 樓價 英國 倫敦 印花稅 BNO 貧富懸殊