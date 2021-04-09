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英國樓市過熱加劇不平等 倫敦宜炒不宜居？

國際 07:25 2021/04/09

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英國為港人移民熱門地點，不少人都關注英國樓市動向。英國早前延長印花稅假期，有地產商唱好英國樓市，預測英國今年樓價有望上升4%，更推算英國樓價可在5年内大升兩成。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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