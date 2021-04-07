騰訊大股東禁售期甫過 暗流即湧動 名家專欄 2021/04/07 分享： 騰訊（00700）上周四長假前急升逾7%，單一股份貢獻恒指近200點升幅，帶領一眾科技藍籌再成升市火車頭。市場各界為騰訊發威尋找原因，有網民發現外資大行近日騰訊持倉暴增，在投資討論區發文指大戶力吸騰訊 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 比電業務多元化 發展步伐見理想 今日 比電業務多元化 發展步伐見理想 安踏前景看俏 Fila搶市場 今日 安踏前景看俏 Fila搶市場 最新專欄文章 【騰訊股價】大戶騰訊倉位暴增 真係貨源盡入強者手? 2021/04/06 【騰訊股價】大戶騰訊倉位暴增 真係貨源盡入強者手? 透視中港美 - 傳內地謀闢新徑 港交所無懼競爭 2021/04/02 傳內地謀闢新徑 港交所無懼競爭 【港交所股價】傳中央研另起爐灶爭中概股回流 港交所為何波瀾不驚? 2021/04/01 【港交所股價】傳中央研另起爐灶爭中概股回流 港交所為何波瀾不驚? 透視中港美 - 亞股首季賺價蝕滙 次季翻盤難 2021/04/01 亞股首季賺價蝕滙 次季翻盤難 【季結啟示】港股首季升4% 實際回報亞洲前列非好事? 2021/03/31 【季結啟示】港股首季升4% 實際回報亞洲前列非好事? 港股 恒生指數 成交 配股