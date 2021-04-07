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騰訊大股東禁售期甫過 暗流即湧動

名家專欄 2021/04/07

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騰訊（00700）上周四長假前急升逾7%，單一股份貢獻恒指近200點升幅，帶領一眾科技藍籌再成升市火車頭。市場各界為騰訊發威尋找原因，有網民發現外資大行近日騰訊持倉暴增，在投資討論區發文指大戶力吸騰訊

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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