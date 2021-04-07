林鄭Plan續發功 推動新盤熱賣 名家專欄 07:00 2021/04/07 分享： 復活節5日長假期，一手市場錄得165宗成交，部分貨尾新盤更出現數百人排隊搶購情況，主要受惠於「林鄭Plan」釋放了上車購買力，不少成交均集中千萬元以下的中小型單位。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤餘貨銷售有玄機 2021/03/10 新盤餘貨銷售有玄機 新盤仍具高開條件 2021/03/19 新盤仍具高開條件 港島南新盤隨時出現開放式新高？ 2021/03/29 港島南新盤隨時出現開放式新高？ 最新專欄文章 專家樓論 - 屋苑成交爆量有因 今日 屋苑成交爆量有因 專家樓論 - 5天復活節長假 一手繼續熱賣 2021/04/02 5天復活節長假 一手繼續熱賣 專家樓論 - 房屋問題 困擾全球 2021/04/02 房屋問題 困擾全球 專家樓論 - 尚瓏定價考驗市場承接力 2021/04/01 尚瓏定價考驗市場承接力 專家樓論 - 一手豪宅 最緊要你落注 2021/04/01 一手豪宅 最緊要你落注 上車盤 二手市場 一手市場 樓價 LP6 日出康城