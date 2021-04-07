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林鄭Plan續發功 推動新盤熱賣 

名家專欄 07:00 2021/04/07

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復活節5日長假期，一手市場錄得165宗成交，部分貨尾新盤更出現數百人排隊搶購情況，主要受惠於「林鄭Plan」釋放了上車購買力，不少成交均集中千萬元以下的中小型單位。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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