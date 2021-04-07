  • 22°C
香港時間 : 2021407日 (週三) 08:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

零售市道升溫   舖市重現生機？  

名家專欄 08:00 2021/04/07

分享：

復活節期間本地消費理想，有助推動營商，疫情緩和而未通關下，本地消費相關商戶將重拾擴張意慾，而與旅客消費相關的零售商，則再等一會。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

商舖投資 博下半年反彈
2021/01/27
商舖投資 博下半年反彈
商舖市道下半年有望復甦
2021/03/23
商舖市道下半年有望復甦
疫下商舖租戶大執位
2021/03/24
疫下商舖租戶大執位

最新專欄文章

租管相隔17年重臨 投資者還會投資舊樓做劏房嗎？
2021/04/01
租管相隔17年重臨 投資者還會投資舊樓做劏房嗎？
一季1350宗租務 為何租客情迷將軍澳？
2021/03/31
一季1350宗租務 為何租客情迷將軍澳？
豪宅升溫實火多於虛火
2021/03/30
豪宅升溫實火多於虛火
港島南新盤隨時出現開放式新高？
2021/03/29
港島南新盤隨時出現開放式新高？
樓市分析 - 納米樓重拾上升動力
2021/03/25
納米樓重拾上升動力
商場 商舖 餐飲 零售 復活節

下一篇文章

林鄭Plan續發功 推動新盤熱賣

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版