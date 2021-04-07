零售市道升溫 舖市重現生機？ 名家專欄 08:00 2021/04/07 分享： 復活節期間本地消費理想，有助推動營商，疫情緩和而未通關下，本地消費相關商戶將重拾擴張意慾，而與旅客消費相關的零售商，則再等一會。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 商舖投資 博下半年反彈 2021/01/27 商舖投資 博下半年反彈 商舖市道下半年有望復甦 2021/03/23 商舖市道下半年有望復甦 疫下商舖租戶大執位 2021/03/24 疫下商舖租戶大執位 最新專欄文章 租管相隔17年重臨 投資者還會投資舊樓做劏房嗎？ 2021/04/01 租管相隔17年重臨 投資者還會投資舊樓做劏房嗎？ 一季1350宗租務 為何租客情迷將軍澳？ 2021/03/31 一季1350宗租務 為何租客情迷將軍澳？ 豪宅升溫實火多於虛火 2021/03/30 豪宅升溫實火多於虛火 港島南新盤隨時出現開放式新高？ 2021/03/29 港島南新盤隨時出現開放式新高？ 樓市分析 - 納米樓重拾上升動力 2021/03/25 納米樓重拾上升動力 商場 商舖 餐飲 零售 復活節