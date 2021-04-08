疫苗護照爭議大 約翰遜恐遇滑鐵盧

英國首相約翰遜（Boris Johnson）日前公布，英格蘭如期於下周一（12日）推出第二階段解封計劃，同時透露將在國內實行「疫苗護照」。對於疫苗護照，約翰遜政府直言有3大作用：重啟經濟、減少社交接觸限制，以及增加安全性。

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