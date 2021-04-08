疫苗護照爭議大 約翰遜恐遇滑鐵盧 國際 07:25 2021/04/08 分享： 英國首相約翰遜（Boris Johnson）日前公布，英格蘭如期於下周一（12日）推出第二階段解封計劃，同時透露將在國內實行「疫苗護照」。對於疫苗護照，約翰遜政府直言有3大作用：重啟經濟、減少社交接觸限制，以及增加安全性。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 全球最低稅率倘成事 低稅地區頓失吸引力 2021/04/07 全球最低稅率倘成事 低稅地區頓失吸引力 加稅搞基建成敗 拜登連任第一擊 2021/04/06 加稅搞基建成敗 拜登連任第一擊 拜登縱打中國牌 難令共和黨鬆章 2021/04/01 拜登縱打中國牌 難令共和黨鬆章 拜登加稅搞基建 民主黨竟是最大阻力 2021/03/31 拜登加稅搞基建 民主黨竟是最大阻力 智利防疫鬆懈確診飈 科興疫苗反成代罪羊 2021/03/30 智利防疫鬆懈確診飈 科興疫苗反成代罪羊 最新專欄文章 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 2021/02/01 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 疫情 病毒檢測 疫苗 出入境管制 約翰遜 英國保守黨 英國