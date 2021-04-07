港版「疫苗護照」 有3大方便 恩恤探訪 出境旅遊 內地通關有着數 名家專欄 2021/04/07 分享： 在各國積極打疫苗下，英美、歐洲等考慮推出「疫苗護照」或簽證，以方便出行或助民眾生活回復正常。行政長官林鄭月娥日前也指，香港已有「疫苗護照」。港版「疫苗護照」有何便利？ 英國計劃本月起試行「疫苗護照」，顯 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 許樹昌：視市民反應 才降接種年齡 今日 許樹昌：視市民反應 才降接種年齡 歐藥管局主管：阿斯利康與血栓有關 今日 歐藥管局主管：阿斯利康與血栓有關 最新專欄文章 有政戲 - 梁振英料做選委總召集人 不參選特首？ 2021/04/01 梁振英料做選委總召集人 不參選特首？ 有政戲 - 選委會9月改選 泛民可能零議席？ 2021/03/31 選委會9月改選 泛民可能零議席？ 有政戲 - 選舉制今拍板 本地大財團影響力降 2021/03/30 選舉制今拍板 本地大財團影響力降 戲院入座率宗教聚會 周四起放寬 2021/03/29 戲院入座率宗教聚會 周四起放寬 有政戲 - 打第2針復必泰 料不必等4月中 2021/03/26 打第2針復必泰 料不必等4月中 疫情 新冠肺炎 疫苗 林鄭月娥 邱騰華