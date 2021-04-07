在各國積極打疫苗下，英美、歐洲等考慮推出「疫苗護照」或簽證，以方便出行或助民眾生活回復正常。行政長官林鄭月娥日前也指，香港已有「疫苗護照」。港版「疫苗護照」有何便利？

英國計劃本月起試行「疫苗護照」，顯

...