【阿里股價】股神押注比亞迪幕後功臣 芒格捧阿里巴巴為價值投資? 名家專欄 13:24 2021/04/07 分享： 阿里巴巴（09988）在內地監管憂慮下股價持續下跌，已吸引著名價值投資者注視。股神巴菲特（Warren Buffett）長期拍檔芒格（Charlie Munger）旗下報業機構Daily Journal Corp，已於首季大手吸納總值近3億元阿里巴巴股份。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 騰訊大股東禁售期甫過 暗流即湧動 今日 騰訊大股東禁售期甫過 暗流即湧動 【騰訊股價】大戶騰訊倉位暴增 真係貨源盡入強者手? 2021/04/06 【騰訊股價】大戶騰訊倉位暴增 真係貨源盡入強者手? 透視中港美 - 傳內地謀闢新徑 港交所無懼競爭 2021/04/02 傳內地謀闢新徑 港交所無懼競爭 【港交所股價】傳中央研另起爐灶爭中概股回流 港交所為何波瀾不驚? 2021/04/01 【港交所股價】傳中央研另起爐灶爭中概股回流 港交所為何波瀾不驚? 透視中港美 - 亞股首季賺價蝕滙 次季翻盤難 2021/04/01 亞股首季賺價蝕滙 次季翻盤難 買入 美股 港股 市盈率 巴菲特 阿里巴巴－SW（09988）