【阿里股價】股神押注比亞迪幕後功臣 芒格捧阿里巴巴為價值投資?

阿里巴巴（09988）在內地監管憂慮下股價持續下跌，已吸引著名價值投資者注視。股神巴菲特（Warren Buffett）長期拍檔芒格（Charlie Munger）旗下報業機構Daily Journal Corp，已於首季大手吸納總值近3億元阿里巴巴股份。

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