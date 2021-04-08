股神拍擋押注 阿里變身價值股？ 名家專欄 2021/04/08 分享： 阿里巴巴（09988）在內地監管憂慮下股價持續下跌，已吸引著名價值投資者注視。股神巴菲特（Warren Buffett）長期拍檔芒格（Charlie Munger）旗下報業機構Daily ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 比亞迪賣點：分拆電池上市 今日 比亞迪賣點：分拆電池上市 最新專欄文章 【阿里股價】股神押注比亞迪幕後功臣 芒格捧阿里巴巴為價值投資? 2021/04/07 【阿里股價】股神押注比亞迪幕後功臣 芒格捧阿里巴巴為價值投資? 透視中港美 - 騰訊大股東禁售期甫過 暗流即湧動 2021/04/07 騰訊大股東禁售期甫過 暗流即湧動 【騰訊股價】大戶騰訊倉位暴增 真係貨源盡入強者手? 2021/04/06 【騰訊股價】大戶騰訊倉位暴增 真係貨源盡入強者手? 透視中港美 - 傳內地謀闢新徑 港交所無懼競爭 2021/04/02 傳內地謀闢新徑 港交所無懼競爭 【港交所股價】傳中央研另起爐灶爭中概股回流 港交所為何波瀾不驚? 2021/04/01 【港交所股價】傳中央研另起爐灶爭中概股回流 港交所為何波瀾不驚? 港股 美股 阿里巴巴