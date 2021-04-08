廣汽PE十倍 車股最抵買

國企指數長假期後復市先升後跌，新經濟股和金融股今個月弱勢如難改，則大市5月危矣！買股目前最好跟住政策走，由於今年是新能源汽車大時代，可以留意估值被低估的廣汽集團（02238），股價翻一番並非不可能。

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