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廣汽PE十倍 車股最抵買

名家專欄 2021/04/08

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國企指數長假期後復市先升後跌，新經濟股和金融股今個月弱勢如難改，則大市5月危矣！買股目前最好跟住政策走，由於今年是新能源汽車大時代，可以留意估值被低估的廣汽集團（02238），股價翻一番並非不可能。

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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廣汽集團（02238） 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 長城汽車（02333） 中國太平（00966） 信義光能（00968） 新經濟 新能源 汽車股

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