廣汽PE十倍 車股最抵買 名家專欄 2021/04/08 分享： 國企指數長假期後復市先升後跌，新經濟股和金融股今個月弱勢如難改，則大市5月危矣！買股目前最好跟住政策走，由於今年是新能源汽車大時代，可以留意估值被低估的廣汽集團（02238），股價翻一番並非不可能。 廣 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 賽生估值超平 新藥成增長點 2021/04/07 賽生估值超平 新藥成增長點 中字股實力談 - 信義光能至少值：預測PE 20倍 2021/04/02 信義光能至少值：預測PE 20倍 中字股實力談 - 中行估值偏低 近8厘息吸引 2021/04/01 中行估值偏低 近8厘息吸引 中字股實力談 - 聯塑估值吸引 預測PE十倍 2021/03/31 聯塑估值吸引 預測PE十倍 中字股實力談 - 國壽趁平收集 今年重現增長 2021/03/30 國壽趁平收集 今年重現增長 廣汽集團（02238） 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 長城汽車（02333） 中國太平（00966） 信義光能（00968） 新經濟 新能源 汽車股