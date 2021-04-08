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土地供應將步入「收成期」

名家專欄 14:00 2021/04/08

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中央連番表態關注香港的房屋問題，預期大型發展計劃將會加速落實，並陸續提供更多房屋、土地供應，中長期樓市供不應求情況或會扭轉。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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