土地供應將步入「收成期」 名家專欄 14:00 2021/04/08 分享： 中央連番表態關注香港的房屋問題，預期大型發展計劃將會加速落實，並陸續提供更多房屋、土地供應，中長期樓市供不應求情況或會扭轉。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 從政府工作報告看樓控 解決大城市住房問題 2021/03/08 從政府工作報告看樓控 解決大城市住房問題 鐵路+物業模式 港鐵成供應大地主 2021/03/18 鐵路+物業模式 港鐵成供應大地主 樓市連環破頂 政府仲有無新招？ 2021/03/26 樓市連環破頂 政府仲有無新招？ 房屋問題 困擾全球 2021/04/02 房屋問題 困擾全球 最新專欄文章 專家樓論 - 樓市串燒成交旺 今日 樓市串燒成交旺 專家樓論 - 林鄭Plan續發功 推動新盤熱賣 2021/04/07 林鄭Plan續發功 推動新盤熱賣 專家樓論 - 屋苑成交爆量有因 2021/04/07 屋苑成交爆量有因 專家樓論 - 5天復活節長假 一手繼續熱賣 2021/04/02 5天復活節長假 一手繼續熱賣 專家樓論 - 房屋問題 困擾全球 2021/04/02 房屋問題 困擾全球 土地供應 樓價 落成量 洪水橋