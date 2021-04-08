低息持續 首季豪宅表現對板 名家專欄 11:40 2021/04/08 分享： 首季樓市表現甚理想，多區二手豪宅都錄得價量齊升局面，在低息環境持續下，加上疫情得以受控，預計今季的二手豪宅表現有望更勝一籌。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 十大豪宅成交 中國概念完勝 2021/03/18 十大豪宅成交 中國概念完勝 資金掃大碼豪宅 發展商準備變陣？ 2021/03/23 資金掃大碼豪宅 發展商準備變陣？ 豪宅升溫實火多於虛火 2021/03/30 豪宅升溫實火多於虛火 一手豪宅 最緊要你落注 2021/04/01 一手豪宅 最緊要你落注 最新專欄文章 零售市道升溫 舖市重現生機？ 2021/04/07 零售市道升溫 舖市重現生機？ 租管相隔17年重臨 投資者還會投資舊樓做劏房嗎？ 2021/04/01 租管相隔17年重臨 投資者還會投資舊樓做劏房嗎？ 一季1350宗租務 為何租客情迷將軍澳？ 2021/03/31 一季1350宗租務 為何租客情迷將軍澳？ 豪宅升溫實火多於虛火 2021/03/30 豪宅升溫實火多於虛火 港島南新盤隨時出現開放式新高？ 2021/03/29 港島南新盤隨時出現開放式新高？ H按 二手市場 豪宅 何文田 南區 九龍塘 長實 美聯物業