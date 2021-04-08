  • 24°C
香港時間 : 2021408日 (週四) 13:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

低息持續 首季豪宅表現對板

名家專欄 11:40 2021/04/08

分享：

首季樓市表現甚理想，多區二手豪宅都錄得價量齊升局面，在低息環境持續下，加上疫情得以受控，預計今季的二手豪宅表現有望更勝一籌。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

十大豪宅成交 中國概念完勝
2021/03/18
十大豪宅成交 中國概念完勝
資金掃大碼豪宅 發展商準備變陣？
2021/03/23
資金掃大碼豪宅 發展商準備變陣？
豪宅升溫實火多於虛火
2021/03/30
豪宅升溫實火多於虛火
一手豪宅 最緊要你落注
2021/04/01
一手豪宅 最緊要你落注

最新專欄文章

零售市道升溫 舖市重現生機？
2021/04/07
零售市道升溫 舖市重現生機？
租管相隔17年重臨 投資者還會投資舊樓做劏房嗎？
2021/04/01
租管相隔17年重臨 投資者還會投資舊樓做劏房嗎？
一季1350宗租務 為何租客情迷將軍澳？
2021/03/31
一季1350宗租務 為何租客情迷將軍澳？
豪宅升溫實火多於虛火
2021/03/30
豪宅升溫實火多於虛火
港島南新盤隨時出現開放式新高？
2021/03/29
港島南新盤隨時出現開放式新高？
H按 二手市場 豪宅 何文田 南區 九龍塘 長實 美聯物業

上一篇文章

【騰訊股價】騰訊大股東千億配股 北水奮身撈底撐股價

下一篇文章

【騰訊配股】大摩騰訊倉位暴增 大股東千億配股有先兆（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版