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【騰訊股價】騰訊千億配股未震散股價 北水撈底成功臣

名家專欄 17:12 2021/04/08

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騰訊 （00700） 大股東在3年禁售期甫屆滿後即出手，再度大手減持約2%騰訊股份，涉資逾1,100億元。新增千億街貨供應下，騰訊與一眾重磅科技股雖普遍跑輸大市，但沽壓相對温和，與3年前大股東首次減持後股價急瀉形成強烈對比。

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欄名 : 透視中港美

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