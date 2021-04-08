【騰訊股價】騰訊千億配股未震散股價 北水撈底成功臣 名家專欄 17:12 2021/04/08 分享： 騰訊 （00700） 大股東在3年禁售期甫屆滿後即出手，再度大手減持約2%騰訊股份，涉資逾1,100億元。新增千億街貨供應下，騰訊與一眾重磅科技股雖普遍跑輸大市，但沽壓相對温和，與3年前大股東首次減持後股價急瀉形成強烈對比。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 【騰訊配股】大摩騰訊倉位暴增 大股東千億配股有先兆（第二版） 今日 【騰訊配股】大摩騰訊倉位暴增 大股東千億配股有先兆（第二版） 透視中港美 - 股神拍擋押注 阿里變身價值股？ 今日 股神拍擋押注 阿里變身價值股？ 【阿里股價】股神押注比亞迪幕後功臣 芒格捧阿里巴巴為價值投資? 2021/04/07 【阿里股價】股神押注比亞迪幕後功臣 芒格捧阿里巴巴為價值投資? 透視中港美 - 騰訊大股東禁售期甫過 暗流即湧動 2021/04/07 騰訊大股東禁售期甫過 暗流即湧動 透視中港美 - 傳內地謀闢新徑 港交所無懼競爭 2021/04/02 傳內地謀闢新徑 港交所無懼競爭 港股 走資 配股 配售 減持 港股通 低吸 撈底 騰訊控股（00700）