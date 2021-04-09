北水向隅騰訊配股 奮力撈底撑股價

騰訊（00700）大股東在3年禁售期屆滿即出手，再度大手減持約2%騰訊股份，涉資逾1,100億元。新增千億街貨供應下，騰訊與一眾重磅科技股雖普遍跑輸大市，但沽壓相對溫和，與3年前大股東首次減持後股價急

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