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北水向隅騰訊配股 奮力撈底撑股價

名家專欄 2021/04/09

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騰訊（00700）大股東在3年禁售期屆滿即出手，再度大手減持約2%騰訊股份，涉資逾1,100億元。新增千億街貨供應下，騰訊與一眾重磅科技股雖普遍跑輸大市，但沽壓相對溫和，與3年前大股東首次減持後股價急

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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