北水向隅騰訊配股 奮力撈底撑股價 名家專欄 2021/04/09 分享： 騰訊（00700）大股東在3年禁售期屆滿即出手，再度大手減持約2%騰訊股份，涉資逾1,100億元。新增千億街貨供應下，騰訊與一眾重磅科技股雖普遍跑輸大市，但沽壓相對溫和，與3年前大股東首次減持後股價急 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 【騰訊股價】騰訊千億配股未震散股價 北水撈底成功臣 2021/04/08 【騰訊股價】騰訊千億配股未震散股價 北水撈底成功臣 【騰訊配股】大摩騰訊倉位暴增 大股東千億配股有先兆（第二版） 2021/04/08 【騰訊配股】大摩騰訊倉位暴增 大股東千億配股有先兆（第二版） 透視中港美 - 股神拍擋押注 阿里變身價值股？ 2021/04/08 股神拍擋押注 阿里變身價值股？ 【阿里股價】股神押注比亞迪幕後功臣 芒格捧阿里巴巴為價值投資? 2021/04/07 【阿里股價】股神押注比亞迪幕後功臣 芒格捧阿里巴巴為價值投資? 透視中港美 - 騰訊大股東禁售期甫過 暗流即湧動 2021/04/07 騰訊大股東禁售期甫過 暗流即湧動 港股 恒生指數 北水流入