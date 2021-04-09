二綫屋苑又破頂 助力新一輪升浪 名家專欄 14:00 2021/04/09 分享： 近2個月二手樓市明顯升溫，大型藍籌屋苑價量齊升，水向低流下，高價延至二、三綫屋苑，先有沙田河畔花園呎價重上2萬元關口，後至粉嶺二綫屋苑花都廣場2房造價逼近600萬元，進一步推動二手樓市復甦。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 資金續流入樓市 2021/03/19 資金續流入樓市 高追有因 2021/03/22 高追有因 二手交投報復式反彈 第二季可持續? 2021/03/31 二手交投報復式反彈 第二季可持續? 林鄭Plan續發功 推動新盤熱賣 2021/04/07 林鄭Plan續發功 推動新盤熱賣 屋苑成交爆量有因 2021/04/07 屋苑成交爆量有因 最新專欄文章 專家樓論 - 移民他方 負擔不容易 今日 移民他方 負擔不容易 專家樓論 - 土地供應將步入「收成期」 2021/04/08 土地供應將步入「收成期」 專家樓論 - 樓市串燒成交旺 2021/04/08 樓市串燒成交旺 專家樓論 - 林鄭Plan續發功 推動新盤熱賣 2021/04/07 林鄭Plan續發功 推動新盤熱賣 專家樓論 - 屋苑成交爆量有因 2021/04/07 屋苑成交爆量有因 二手市場 按揭貸款 沙田 粉嶺 成交 花都廣場