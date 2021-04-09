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二綫屋苑又破頂 助力新一輪升浪

名家專欄 14:00 2021/04/09

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近2個月二手樓市明顯升溫，大型藍籌屋苑價量齊升，水向低流下，高價延至二、三綫屋苑，先有沙田河畔花園呎價重上2萬元關口，後至粉嶺二綫屋苑花都廣場2房造價逼近600萬元，進一步推動二手樓市復甦。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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