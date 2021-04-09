  • 21°C
香港時間 : 2021409日 (週五) 15:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股分析】經濟憧憬催美股迭創新高 港股何以獨憔悴?

名家專欄 13:15 2021/04/09

分享：

美國聯儲局日前FOMC會議紀錄重申維持近零息及購債額不變後，聯儲局主席鮑威爾昨進一步承諾繼續為經濟復甦提供所需支持，美股投資者大感受落，標普500指數連日創收市新高，連帶環球主要股市同步向好。

...

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 北水向隅騰訊配股 奮力撈底撑股價
今日
北水向隅騰訊配股 奮力撈底撑股價
【騰訊股價】騰訊千億配股未震散股價 北水撈底成功臣
2021/04/08
【騰訊股價】騰訊千億配股未震散股價 北水撈底成功臣
【騰訊配股】大摩騰訊倉位暴增 大股東千億配股有先兆（第二版）
2021/04/08
【騰訊配股】大摩騰訊倉位暴增 大股東千億配股有先兆（第二版）
透視中港美 - 股神拍擋押注 阿里變身價值股？
2021/04/08
股神拍擋押注 阿里變身價值股？
【阿里股價】股神押注比亞迪幕後功臣 芒格捧阿里巴巴為價值投資?
2021/04/07
【阿里股價】股神押注比亞迪幕後功臣 芒格捧阿里巴巴為價值投資?
美元 中國人民銀行 債券 經濟 貨幣政策 美股 A股 港股 降準 鮑威爾

上一篇文章

二綫屋苑又破頂 助力新一輪升浪

下一篇文章

賺少派多股價穩步升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版