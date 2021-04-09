【港股分析】經濟憧憬催美股迭創新高 港股何以獨憔悴? 名家專欄 13:15 2021/04/09 分享： 美國聯儲局日前FOMC會議紀錄重申維持近零息及購債額不變後，聯儲局主席鮑威爾昨進一步承諾繼續為經濟復甦提供所需支持，美股投資者大感受落，標普500指數連日創收市新高，連帶環球主要股市同步向好。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 北水向隅騰訊配股 奮力撈底撑股價 今日 北水向隅騰訊配股 奮力撈底撑股價 【騰訊股價】騰訊千億配股未震散股價 北水撈底成功臣 2021/04/08 【騰訊股價】騰訊千億配股未震散股價 北水撈底成功臣 【騰訊配股】大摩騰訊倉位暴增 大股東千億配股有先兆（第二版） 2021/04/08 【騰訊配股】大摩騰訊倉位暴增 大股東千億配股有先兆（第二版） 透視中港美 - 股神拍擋押注 阿里變身價值股？ 2021/04/08 股神拍擋押注 阿里變身價值股？ 【阿里股價】股神押注比亞迪幕後功臣 芒格捧阿里巴巴為價值投資? 2021/04/07 【阿里股價】股神押注比亞迪幕後功臣 芒格捧阿里巴巴為價值投資? 美元 中國人民銀行 債券 經濟 貨幣政策 美股 A股 港股 降準 鮑威爾