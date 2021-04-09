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千萬豪翁都靠「磚頭」發達？

名家專欄 14:31 2021/04/09

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花旗銀行早前有一份《香港千萬富翁調查報告》，提及本港的千萬富翁有7成的資產分布在物業上。到底是香港富翁「愛磚頭」，還是「買磚頭」容易變富翁，相信是後者居多。

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欄名 : 樓市分析

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