千萬豪翁都靠「磚頭」發達？ 名家專欄 14:31 2021/04/09 分享： 花旗銀行早前有一份《香港千萬富翁調查報告》，提及本港的千萬富翁有7成的資產分布在物業上。到底是香港富翁「愛磚頭」，還是「買磚頭」容易變富翁，相信是後者居多。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 成分屋苑創新高 樓價要突破 2021/03/16 成分屋苑創新高 樓價要突破 拆解樓價打破慣例 與失業率同步上升原因 2021/03/17 拆解樓價打破慣例 與失業率同步上升原因 亞洲都在遏抑樓價 2021/03/23 亞洲都在遏抑樓價 2021年買樓VS租樓 2021/01/05 2021年買樓VS租樓 最新專欄文章 低息持續 首季豪宅表現對板 2021/04/08 低息持續 首季豪宅表現對板 零售市道升溫 舖市重現生機？ 2021/04/07 零售市道升溫 舖市重現生機？ 租管相隔17年重臨 投資者還會投資舊樓做劏房嗎？ 2021/04/01 租管相隔17年重臨 投資者還會投資舊樓做劏房嗎？ 一季1350宗租務 為何租客情迷將軍澳？ 2021/03/31 一季1350宗租務 為何租客情迷將軍澳？ 豪宅升溫實火多於虛火 2021/03/30 豪宅升溫實火多於虛火 香港物業 樓價 香港 花旗銀行