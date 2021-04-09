【第二季布局】美元神奇的「17年」周期 財金 15:56 2021/04/09 分享： 作為分析風險資產關鍵的美元自去年底由低位反彈，股、滙（非美元貨幣）、商品無不受到影響，踏入第２季度，美滙指數仍然企於92水平,但招商証券則仍然持續大宗商品的9年牛市不變，更提出屬於美元周期的神奇「17年」作舉證。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【第二季布局】強港元低拆息 資金流入看好復甦 (附外幣目標參考) 今日 【第二季布局】強港元低拆息 資金流入看好復甦 (附外幣目標參考) 【第二季布局】恒指上望29600 看好消費及內銀 2021/04/07 【第二季布局】恒指上望29600 看好消費及內銀 【第二季布局】通脹緝兇 環球壓力未除 2021/04/07 【第二季布局】通脹緝兇 環球壓力未除 美儲局不會貿然出手壓通脹？ 2021/04/03 美儲局不會貿然出手壓通脹？ 【第二季布局】換馬行情繼續 2021/04/01 【第二季布局】換馬行情繼續 國際清算銀行 商品 經濟 營收 GDP 美元 俄羅斯 巴西 商品概況 美滙指數