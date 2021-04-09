【第二季布局】美元神奇的「17年」周期

作為分析風險資產關鍵的美元自去年底由低位反彈，股、滙（非美元貨幣）、商品無不受到影響，踏入第２季度，美滙指數仍然企於92水平,但招商証券則仍然持續大宗商品的9年牛市不變，更提出屬於美元周期的神奇「17年」作舉證。

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