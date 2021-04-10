環球股市創新高 港股為何跟不上？ 名家專欄 2021/04/10 分享： 美國聯儲局日前FOMC會議紀錄重申維持近零息及購債額不變，聯儲局主席鮑威爾周四進一步強調通脹回升只是短暫現象，美股投資者大感受落，標普500指數連日創收市新高，連帶環球主要股市同步向好。 支持美股迭創新 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 金斯瑞細胞療法快迎收成期 今日 金斯瑞細胞療法快迎收成期 中芯現價買 工藝有突破 今日 中芯現價買 工藝有突破 最新專欄文章 【港股分析】經濟憧憬催美股迭創新高 港股何以獨憔悴? 2021/04/09 【港股分析】經濟憧憬催美股迭創新高 港股何以獨憔悴? 透視中港美 - 北水向隅騰訊配股 奮力撈底撑股價 2021/04/09 北水向隅騰訊配股 奮力撈底撑股價 【騰訊股價】騰訊千億配股未震散股價 北水撈底成功臣 2021/04/08 【騰訊股價】騰訊千億配股未震散股價 北水撈底成功臣 【騰訊配股】大摩騰訊倉位暴增 大股東千億配股有先兆（第二版） 2021/04/08 【騰訊配股】大摩騰訊倉位暴增 大股東千億配股有先兆（第二版） 透視中港美 - 股神拍擋押注 阿里變身價值股？ 2021/04/08 股神拍擋押注 阿里變身價值股？ 美股 港股 成交 美國聯儲局