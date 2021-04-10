環球股市創新高 港股為何跟不上？

美國聯儲局日前FOMC會議紀錄重申維持近零息及購債額不變，聯儲局主席鮑威爾周四進一步強調通脹回升只是短暫現象，美股投資者大感受落，標普500指數連日創收市新高，連帶環球主要股市同步向好。

支持美股迭創新

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