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二手樓價有望再攀高峰

名家專欄 14:00 2021/04/10

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隨著各地疫情緩和，中港以至環球經濟復甦有望加快，市場氣氛好轉，準買家入市步伐加快，二手樓價破頂潮持續，樓價指數亦正在逼近歷史高位。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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