二手樓價有望再攀高峰 名家專欄 14:00 2021/04/10 分享： 隨著各地疫情緩和，中港以至環球經濟復甦有望加快，市場氣氛好轉，準買家入市步伐加快，二手樓價破頂潮持續，樓價指數亦正在逼近歷史高位。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 林鄭Plan續發功 推動新盤熱賣 2021/04/07 林鄭Plan續發功 推動新盤熱賣 屋苑成交爆量有因 2021/04/07 屋苑成交爆量有因 低息持續 首季豪宅表現對板 2021/04/08 低息持續 首季豪宅表現對板 二綫屋苑又破頂 助力新一輪升浪 2021/04/09 二綫屋苑又破頂 助力新一輪升浪 最新專欄文章 專家樓論 - 二綫屋苑又破頂 助力新一輪升浪 2021/04/09 二綫屋苑又破頂 助力新一輪升浪 專家樓論 - 移民他方 負擔不容易 2021/04/09 移民他方 負擔不容易 專家樓論 - 土地供應將步入「收成期」 2021/04/08 土地供應將步入「收成期」 專家樓論 - 樓市串燒成交旺 2021/04/08 樓市串燒成交旺 專家樓論 - 林鄭Plan續發功 推動新盤熱賣 2021/04/07 林鄭Plan續發功 推動新盤熱賣 二手市場 樓價 CCL 香港