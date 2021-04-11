阿斯利康疫苗不完美 但非全無可取 國際 07:25 2021/04/11 分享： 在英國、日本、南韓、台灣等地廣泛採用的阿斯利康（AstraZeneca）及牛津合作研發的新冠疫苗，副作用疑雲調查有突破性進展，歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱EMA）對疫苗與血栓的關係有了較確實定案，由之前的未能確定兩者有關，改稱血栓及血小板低下，應屬阿斯康利疫苗的罕見副作用。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 疫苗護照爭議大 約翰遜恐遇滑鐵盧 2021/04/08 疫苗護照爭議大 約翰遜恐遇滑鐵盧 英國樓市過熱加劇不平等 倫敦宜炒不宜居？ 2021/04/09 英國樓市過熱加劇不平等 倫敦宜炒不宜居？ 全球最低稅率倘成事 低稅地區頓失吸引力 2021/04/07 全球最低稅率倘成事 低稅地區頓失吸引力 加稅搞基建成敗 拜登連任第一擊 2021/04/06 加稅搞基建成敗 拜登連任第一擊 拜登縱打中國牌 難令共和黨鬆章 2021/04/01 拜登縱打中國牌 難令共和黨鬆章 最新專欄文章 疫苗護照爭議大 約翰遜恐遇滑鐵盧 2021/04/08 疫苗護照爭議大 約翰遜恐遇滑鐵盧 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 疫情 AstraZeneca（美：AZN） 疫苗 新冠肺炎疫情