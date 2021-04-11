阿斯利康疫苗不完美 但非全無可取

在英國、日本、南韓、台灣等地廣泛採用的阿斯利康（AstraZeneca）及牛津合作研發的新冠疫苗，副作用疑雲調查有突破性進展，歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱EMA）對疫苗與血栓的關係有了較確實定案，由之前的未能確定兩者有關，改稱血栓及血小板低下，應屬阿斯康利疫苗的罕見副作用。

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