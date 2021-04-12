阿里巴巴受罰 監管風險二去其一 名家專欄 2021/04/12 分享： 中概科技股龍頭阿里巴巴（09988）近日消息多多，繼上周股神長期拍檔芒格（Charlie Munger）旗下公司披露斥資近3億元港股建倉後，內地反壟斷監管機構又於周末公布對阿里巴巴徵收破紀錄巨額罰款。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 環球股市創新高 港股為何跟不上？ 2021/04/10 環球股市創新高 港股為何跟不上？ 【港股分析】經濟憧憬催美股迭創新高 港股何以獨憔悴? 2021/04/09 【港股分析】經濟憧憬催美股迭創新高 港股何以獨憔悴? 透視中港美 - 北水向隅騰訊配股 奮力撈底撑股價 2021/04/09 北水向隅騰訊配股 奮力撈底撑股價 【騰訊股價】騰訊千億配股未震散股價 北水撈底成功臣 2021/04/08 【騰訊股價】騰訊千億配股未震散股價 北水撈底成功臣 【騰訊配股】大摩騰訊倉位暴增 大股東千億配股有先兆（第二版） 2021/04/08 【騰訊配股】大摩騰訊倉位暴增 大股東千億配股有先兆（第二版） 阿里巴巴 電子商貿 螞蟻集團（06688） 京東集團—SW（09618）