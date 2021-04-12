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阿里巴巴受罰 監管風險二去其一

名家專欄 2021/04/12

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中概科技股龍頭阿里巴巴（09988）近日消息多多，繼上周股神長期拍檔芒格（Charlie Munger）旗下公司披露斥資近3億元港股建倉後，內地反壟斷監管機構又於周末公布對阿里巴巴徵收破紀錄巨額罰款。

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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