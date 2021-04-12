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二手破頂潮還可延續?

名家專欄 14:00 2021/04/12

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二手市場熾熱，買家紛紛追價入市，近日不少屋苑先後錄得高價成交，但在業主議價空間收窄下，買家亦需時消化樓價升幅，加上部分屋苑出現缺盤情況，短期或令二手交投量出現回落。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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