二手破頂潮還可延續? 名家專欄 14:00 2021/04/12 分享： 二手市場熾熱，買家紛紛追價入市，近日不少屋苑先後錄得高價成交，但在業主議價空間收窄下，買家亦需時消化樓價升幅，加上部分屋苑出現缺盤情況，短期或令二手交投量出現回落。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 亞洲都在遏抑樓價 2021/03/23 亞洲都在遏抑樓價 豪宅樓價地價齊火紅 2021/03/03 豪宅樓價地價齊火紅 成分屋苑創新高 樓價要突破 2021/03/16 成分屋苑創新高 樓價要突破 二手樓價有望再攀高峰 2021/04/10 二手樓價有望再攀高峰 最新專欄文章 專家樓論 - 棄租潮未停 今日 棄租潮未停 專家樓論 - 二手樓價有望再攀高峰 2021/04/10 二手樓價有望再攀高峰 專家樓論 - 二綫屋苑又破頂 助力新一輪升浪 2021/04/09 二綫屋苑又破頂 助力新一輪升浪 專家樓論 - 移民他方 負擔不容易 2021/04/09 移民他方 負擔不容易 專家樓論 - 土地供應將步入「收成期」 2021/04/08 土地供應將步入「收成期」 放盤 一手市場 二手市場 樓價