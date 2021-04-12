5千元消費券 消息：不會分5次派

政府派5,000元電子消費券，昨日公布4家負責的儲值支付工具營辦商，但大家最關心的，自然是當中的執行細節。據了解，財爺陳茂波聽取各方意見後，已決定不會分5期派發。

陳茂波昨日在網誌表明，消費券計劃的執行

...