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5千元消費券 消息：不會分5次派

名家專欄 2021/04/12

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政府派5,000元電子消費券，昨日公布4家負責的儲值支付工具營辦商，但大家最關心的，自然是當中的執行細節。據了解，財爺陳茂波聽取各方意見後，已決定不會分5期派發。

陳茂波昨日在網誌表明，消費券計劃的執行

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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