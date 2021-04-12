5千元消費券 消息：不會分5次派 名家專欄 2021/04/12 分享： 政府派5,000元電子消費券，昨日公布4家負責的儲值支付工具營辦商，但大家最關心的，自然是當中的執行細節。據了解，財爺陳茂波聽取各方意見後，已決定不會分5期派發。 陳茂波昨日在網誌表明，消費券計劃的執行 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 4電子支付工具 助派5千元消費券 今日 4電子支付工具 助派5千元消費券 最新專欄文章 有政戲 - 殯葬城掀出 邊境發展港「冷」深「熱」 2021/04/09 殯葬城掀出 邊境發展港「冷」深「熱」 有政戲 - 礙大灣區發展 沙嶺殯葬城有變數？ 2021/04/08 礙大灣區發展 沙嶺殯葬城有變數？ 有政戲 - 港版「疫苗護照」 有3大方便 2021/04/07 港版「疫苗護照」 有3大方便 有政戲 - 梁振英料做選委總召集人 不參選特首？ 2021/04/01 梁振英料做選委總召集人 不參選特首？ 有政戲 - 選委會9月改選 泛民可能零議席？ 2021/03/31 選委會9月改選 泛民可能零議席？ 傅流螢 疫情 陳茂波 財政司 支付寶 八達通 電子消費券