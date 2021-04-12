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【阿里巴巴股價】阿里半日勁升7% 騰訊為何帶領科技股全綫瀉?

名家專欄 13:11 2021/04/12

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阿里巴巴 （09988） 遭內地反壟斷監管機構判以182億元人民幣史上最鉅額罰單，不單未為股價帶來任何壓力，阿里巴巴今早更見價量齊升的初步翻盤迹象。

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欄名 : 透視中港美

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港股 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 經濟 反壟斷 對沖基金 沽空 減持 阿里巴巴－SW（09988）

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