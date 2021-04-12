【阿里巴巴股價】阿里半日勁升7% 騰訊為何帶領科技股全綫瀉? 名家專欄 13:11 2021/04/12 分享： 阿里巴巴 （09988） 遭內地反壟斷監管機構判以182億元人民幣史上最鉅額罰單，不單未為股價帶來任何壓力，阿里巴巴今早更見價量齊升的初步翻盤迹象。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 阿里巴巴受罰 監管風險二去其一 今日 阿里巴巴受罰 監管風險二去其一 透視中港美 - 環球股市創新高 港股為何跟不上？ 2021/04/10 環球股市創新高 港股為何跟不上？ 【港股分析】經濟憧憬催美股迭創新高 港股何以獨憔悴? 2021/04/09 【港股分析】經濟憧憬催美股迭創新高 港股何以獨憔悴? 透視中港美 - 北水向隅騰訊配股 奮力撈底撑股價 2021/04/09 北水向隅騰訊配股 奮力撈底撑股價 【騰訊股價】騰訊千億配股未震散股價 北水撈底成功臣 2021/04/08 【騰訊股價】騰訊千億配股未震散股價 北水撈底成功臣 港股 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 經濟 反壟斷 對沖基金 沽空 減持 阿里巴巴－SW（09988）