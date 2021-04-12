The Rock選總統？ 美國人經過特朗普還未知驚 國際 16:08 2021/04/12 分享： ▲ The Rock選總統？美國人經過特朗普還未知驚 特朗普不在，但美國政治還是充滿娛樂特色。名演員兼前摔角手「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）受到民眾支持，不排除參選美國總統。美國人經歷4年特朗普執政，似乎還未被娛樂名人從政嚇怕。明星參政雖拉近了政治與老百姓距離，但這也並非毫無代價。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 連兆鋒 欄名 : 國金札記 相關文章 阿斯利康疫苗不完美 但非全無可取 2021/04/11 阿斯利康疫苗不完美 但非全無可取 疫苗護照爭議大 約翰遜恐遇滑鐵盧 2021/04/08 疫苗護照爭議大 約翰遜恐遇滑鐵盧 全球最低稅率倘成事 低稅地區頓失吸引力 2021/04/07 全球最低稅率倘成事 低稅地區頓失吸引力 加稅搞基建成敗 拜登連任第一擊 2021/04/06 加稅搞基建成敗 拜登連任第一擊 拜登縱打中國牌 難令共和黨鬆章 2021/04/01 拜登縱打中國牌 難令共和黨鬆章 最新專欄文章 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 2021/02/01 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 演員 選舉 內政 狄維莊遜 美國 總統大選 白宮 荷里活 特朗普