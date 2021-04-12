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The Rock選總統？ 美國人經過特朗普還未知驚

國際 16:08 2021/04/12

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The Rock選總統？美國人經過特朗普還未知驚

特朗普不在，但美國政治還是充滿娛樂特色。名演員兼前摔角手「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）受到民眾支持，不排除參選美國總統。美國人經歷4年特朗普執政，似乎還未被娛樂名人從政嚇怕。明星參政雖拉近了政治與老百姓距離，但這也並非毫無代價。

...

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 國金札記

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