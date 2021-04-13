Greensill破產瑞信中伏 次按危機翻版 國際 07:25 2021/04/13 分享： 禍不單行，瑞信除了因前老虎基金分析師Bill Hwang管理的美國對沖基金Archegos Capital斬倉事件嚴重損手，英國供應鏈融資初創公司Greensill爆煲，瑞信亦首當其衝，中伏的瑞信客戶恐因此蒙受巨大損失。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 The Rock選總統？ 美國人經過特朗普還未知驚 2021/04/12 The Rock選總統？ 美國人經過特朗普還未知驚 阿斯利康疫苗不完美 但非全無可取 2021/04/11 阿斯利康疫苗不完美 但非全無可取 疫苗護照爭議大 約翰遜恐遇滑鐵盧 2021/04/08 疫苗護照爭議大 約翰遜恐遇滑鐵盧 英國樓市過熱加劇不平等 倫敦宜炒不宜居？ 2021/04/09 英國樓市過熱加劇不平等 倫敦宜炒不宜居？ 全球最低稅率倘成事 低稅地區頓失吸引力 2021/04/07 全球最低稅率倘成事 低稅地區頓失吸引力 最新專欄文章 The Rock選總統？ 美國人經過特朗普還未知驚 2021/04/12 The Rock選總統？ 美國人經過特朗普還未知驚 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 金融機構 經濟 金融 銀行 對沖基金 美國