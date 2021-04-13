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Greensill破產瑞信中伏 次按危機翻版

國際 07:25 2021/04/13

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禍不單行，瑞信除了因前老虎基金分析師Bill Hwang管理的美國對沖基金Archegos Capital斬倉事件嚴重損手，英國供應鏈融資初創公司Greensill爆煲，瑞信亦首當其衝，中伏的瑞信客戶恐因此蒙受巨大損失。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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