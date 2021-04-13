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阿里勁彈似翻盤 炒家急拆長短倉

名家專欄 2021/04/13

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阿里巴巴（09988）遭內地反壟斷監管機構判以182億元人民幣史上最巨額罰單，不單未為股價帶來任何壓力，昨更價量齊升。阿里巴巴股價初見翻盤迹象的同時，卻意外引發其他重磅科技股全綫下瀉。

阿里巴巴股價一度

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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