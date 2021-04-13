阿里勁彈似翻盤 炒家急拆長短倉 名家專欄 2021/04/13 分享： 阿里巴巴（09988）遭內地反壟斷監管機構判以182億元人民幣史上最巨額罰單，不單未為股價帶來任何壓力，昨更價量齊升。阿里巴巴股價初見翻盤迹象的同時，卻意外引發其他重磅科技股全綫下瀉。 阿里巴巴股價一度 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 鋼企盈利大增 減排限產持續 今日 鋼企盈利大增 減排限產持續 維亞看高一綫 孵化初創藥企 今日 維亞看高一綫 孵化初創藥企 最新專欄文章 【阿里巴巴股價】阿里半日勁升7% 騰訊為何帶領科技股全綫瀉? 2021/04/12 【阿里巴巴股價】阿里半日勁升7% 騰訊為何帶領科技股全綫瀉? 透視中港美 - 阿里巴巴受罰 監管風險二去其一 2021/04/12 阿里巴巴受罰 監管風險二去其一 透視中港美 - 環球股市創新高 港股為何跟不上？ 2021/04/10 環球股市創新高 港股為何跟不上？ 【港股分析】經濟憧憬催美股迭創新高 港股何以獨憔悴? 2021/04/09 【港股分析】經濟憧憬催美股迭創新高 港股何以獨憔悴? 透視中港美 - 北水向隅騰訊配股 奮力撈底撑股價 2021/04/09 北水向隅騰訊配股 奮力撈底撑股價 港股 金融 阿里巴巴 沽空