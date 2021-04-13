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WFH成甲廈租金下跌元兇?

名家專欄 14:00 2021/04/13

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疫情下機構有需要控制成本，加上在家工作（WFH）漸盛行，甲廈需求或出現結構轉變，租金要反彈更困難。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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