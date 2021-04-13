WFH成甲廈租金下跌元兇? 名家專欄 14:00 2021/04/13 分享： 疫情下機構有需要控制成本，加上在家工作（WFH）漸盛行，甲廈需求或出現結構轉變，租金要反彈更困難。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 企業大搬細 貴搬平 商廈短期無運行？ 2021/03/18 企業大搬細 貴搬平 商廈短期無運行？ 寫字樓負吸納量仍持續 2021/03/25 寫字樓負吸納量仍持續 寫字樓空置創新高 疫情緩亦難望轉勢 2021/03/30 寫字樓空置創新高 疫情緩亦難望轉勢 棄租潮未停 2021/04/12 棄租潮未停 最新專欄文章 專家樓論 - 18區人口變化 又關住屋事？ 今日 18區人口變化 又關住屋事？ 專家樓論 - 二手破頂潮還可延續? 2021/04/12 二手破頂潮還可延續? 專家樓論 - 棄租潮未停 2021/04/12 棄租潮未停 專家樓論 - 二手樓價有望再攀高峰 2021/04/10 二手樓價有望再攀高峰 專家樓論 - 二綫屋苑又破頂 助力新一輪升浪 2021/04/09 二綫屋苑又破頂 助力新一輪升浪 商廈 在家工作 銀行 中環 香港 外資