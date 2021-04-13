【儲局收水】儲局官員放風收水路綫圖 加息縮表還會遠嗎?

美國聯儲局上周公布3月會議紀錄，重申需要維持近零息及量寬購債計劃，為受疫打擊的美國經濟給予額外支持，股債市場對此鴿派言論收貨。惟不足一星期後，儲局官員公開發言口徑即現分歧，有儲局官員更試圖為疫情發展描繪收水路綫圖。

...