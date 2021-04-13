【儲局收水】儲局官員放風收水路綫圖 加息縮表還會遠嗎? 名家專欄 13:40 2021/04/13 分享： 美國聯儲局上周公布3月會議紀錄，重申需要維持近零息及量寬購債計劃，為受疫打擊的美國經濟給予額外支持，股債市場對此鴿派言論收貨。惟不足一星期後，儲局官員公開發言口徑即現分歧，有儲局官員更試圖為疫情發展描繪收水路綫圖。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 阿里勁彈似翻盤 炒家急拆長短倉 今日 阿里勁彈似翻盤 炒家急拆長短倉 【阿里巴巴股價】阿里半日勁升7% 騰訊為何帶領科技股全綫瀉? 2021/04/12 【阿里巴巴股價】阿里半日勁升7% 騰訊為何帶領科技股全綫瀉? 透視中港美 - 阿里巴巴受罰 監管風險二去其一 2021/04/12 阿里巴巴受罰 監管風險二去其一 透視中港美 - 環球股市創新高 港股為何跟不上？ 2021/04/10 環球股市創新高 港股為何跟不上？ 【港股分析】經濟憧憬催美股迭創新高 港股何以獨憔悴? 2021/04/09 【港股分析】經濟憧憬催美股迭創新高 港股何以獨憔悴? 疫情 經濟 貨幣政策 加息 縮表 失業率 通脹 GDP 減持 國債