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【儲局收水】儲局官員放風收水路綫圖 加息縮表還會遠嗎?

名家專欄 13:40 2021/04/13

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美國聯儲局上周公布3月會議紀錄，重申需要維持近零息及量寬購債計劃，為受疫打擊的美國經濟給予額外支持，股債市場對此鴿派言論收貨。惟不足一星期後，儲局官員公開發言口徑即現分歧，有儲局官員更試圖為疫情發展描繪收水路綫圖。

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欄名 : 透視中港美

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