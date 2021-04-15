菅義偉晤拜登 日本會在中美間選邊倒向美國？ 中國 07:00 2021/04/15 分享： ▲ 菅義偉晤拜登 日本會在中美間選邊倒向美國？ 國際外交本周有件要事，理論上與中國沒有直接關係，但實際上勢絕對離不開中國。日本首相菅義偉訪問美國，周五（16日）會於華盛頓與美國總統拜登會晤。菅義偉會是拜登上任以來，在白宮接待的首位外國領導人。外界事前已判定，中國就是美國與日本首腦今次會談的主要議題，沒有之一。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 連兆鋒 相關文章 日媒從唐代看中國科技傳統：與西方互補而非競爭 2021/04/08 日媒從唐代看中國科技傳統：與西方互補而非競爭 大陸25軍機飛近台灣單日最多 美稱關切 2021/04/13 大陸25軍機飛近台灣單日最多 美稱關切 日本擬將福島核廢水排入大海 趙立堅這樣狠批（第二版） 2021/04/13 日本擬將福島核廢水排入大海 趙立堅這樣狠批（第二版） 美日東海聯合演習 日媒：在釣島問題上牽制中國 2021/04/10 美日東海聯合演習 日媒：在釣島問題上牽制中國 菅義偉訪美傳敲定印太版「一帶一路」 日站隊美國牽制中國？ 2021/04/07 菅義偉訪美傳敲定印太版「一帶一路」 日站隊美國牽制中國？ 地緣政治 外交 中日關係 中美關係 美日關係 中國 日本 美國 菅義偉 拜登