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菅義偉晤拜登 日本會在中美間選邊倒向美國？

中國 07:00 2021/04/15

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菅義偉晤拜登 日本會在中美間選邊倒向美國？

國際外交本周有件要事，理論上與中國沒有直接關係，但實際上勢絕對離不開中國。日本首相菅義偉訪問美國，周五（16日）會於華盛頓與美國總統拜登會晤。菅義偉會是拜登上任以來，在白宮接待的首位外國領導人。外界事前已判定，中國就是美國與日本首腦今次會談的主要議題，沒有之一。

...

撰文 : 連兆鋒

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