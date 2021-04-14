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日本核廢水倒落海 真的安全無害？

國際 07:25 2021/04/14

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將核廢水倒入海，一聽就知是極富爭議性的做法，日本政府深知事件之棘手，遲遲不肯下決定。惟拖延多年，儲存設施已近爆滿，到了不得不處理的臨界點，日本政府本周無奈宣布將核廢水排放入海，出奇的是也有不少意見支持。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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