日本核廢水倒落海 真的安全無害？ 國際 07:25 2021/04/14 分享： 將核廢水倒入海，一聽就知是極富爭議性的做法，日本政府深知事件之棘手，遲遲不肯下決定。惟拖延多年，儲存設施已近爆滿，到了不得不處理的臨界點，日本政府本周無奈宣布將核廢水排放入海，出奇的是也有不少意見支持。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 Greensill破產瑞信中伏 次按危機翻版 2021/04/13 Greensill破產瑞信中伏 次按危機翻版 The Rock選總統？ 美國人經過特朗普還未知驚 2021/04/12 The Rock選總統？ 美國人經過特朗普還未知驚 阿斯利康疫苗不完美 但非全無可取 2021/04/11 阿斯利康疫苗不完美 但非全無可取 疫苗護照爭議大 約翰遜恐遇滑鐵盧 2021/04/08 疫苗護照爭議大 約翰遜恐遇滑鐵盧 英國樓市過熱加劇不平等 倫敦宜炒不宜居？ 2021/04/09 英國樓市過熱加劇不平等 倫敦宜炒不宜居？ 最新專欄文章 Greensill破產瑞信中伏 次按危機翻版 2021/04/13 Greensill破產瑞信中伏 次按危機翻版 The Rock選總統？ 美國人經過特朗普還未知驚 2021/04/12 The Rock選總統？ 美國人經過特朗普還未知驚 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 醜聞 災難 福島 核災 海嘯 地震 綠色和平 電力 東京 日本