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放盤量1年來首回落 預視二手樓市「乾升」

名家專欄 14:00 2021/04/14

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近期二手升溫，新增放盤的增長速度，開始追不上消耗速度，近一年首次出現放盤量回落，市場供不應求情況加深，業主、準買家強弱之勢逆轉，將會推高二手樓價。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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