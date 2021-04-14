放盤量1年來首回落 預視二手樓市「乾升」 名家專欄 14:00 2021/04/14 分享： 近期二手升溫，新增放盤的增長速度，開始追不上消耗速度，近一年首次出現放盤量回落，市場供不應求情況加深，業主、準買家強弱之勢逆轉，將會推高二手樓價。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 二手交投報復式反彈 第二季可持續? 2021/03/31 二手交投報復式反彈 第二季可持續? 二手樓價有望再攀高峰 2021/04/10 二手樓價有望再攀高峰 二手破頂潮還可延續? 2021/04/12 二手破頂潮還可延續? 最新專欄文章 專家樓論 - 新樓轉慢熱 等待下一個大盤 今日 新樓轉慢熱 等待下一個大盤 專家樓論 - WFH成甲廈租金下跌元兇? 2021/04/13 WFH成甲廈租金下跌元兇? 專家樓論 - 18區人口變化 又關住屋事？ 2021/04/13 18區人口變化 又關住屋事？ 專家樓論 - 二手破頂潮還可延續? 2021/04/12 二手破頂潮還可延續? 專家樓論 - 棄租潮未停 2021/04/12 棄租潮未停 樓價 成交 放盤 二手市場