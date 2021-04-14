收水路綫圖漸現 市場太淡定?

美國聯儲局上周公布3月會議紀錄，重申需要維持近零息及量寬購債規模，為受疫情打擊的美國經濟提供額外支持。惟不足一星期後，儲局官員公開發言口徑即現分歧，有儲局官員更試圖為疫情發展繪畫收水路綫圖，為收水行動

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