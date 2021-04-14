收水路綫圖漸現 市場太淡定? 名家專欄 2021/04/14 分享： 美國聯儲局上周公布3月會議紀錄，重申需要維持近零息及量寬購債規模，為受疫情打擊的美國經濟提供額外支持。惟不足一星期後，儲局官員公開發言口徑即現分歧，有儲局官員更試圖為疫情發展繪畫收水路綫圖，為收水行動 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 中燃本業有增長 拓展氫能可加分 今日 中燃本業有增長 拓展氫能可加分 最新專欄文章 【儲局收水】儲局官員放風收水路綫圖 加息縮表還會遠嗎? 2021/04/13 【儲局收水】儲局官員放風收水路綫圖 加息縮表還會遠嗎? 透視中港美 - 阿里勁彈似翻盤 炒家急拆長短倉 2021/04/13 阿里勁彈似翻盤 炒家急拆長短倉 【阿里巴巴股價】阿里半日勁升7% 騰訊為何帶領科技股全綫瀉? 2021/04/12 【阿里巴巴股價】阿里半日勁升7% 騰訊為何帶領科技股全綫瀉? 透視中港美 - 阿里巴巴受罰 監管風險二去其一 2021/04/12 阿里巴巴受罰 監管風險二去其一 透視中港美 - 環球股市創新高 港股為何跟不上？ 2021/04/10 環球股市創新高 港股為何跟不上？ 美國聯儲局 美股 美滙