阿里估值平追落後 社區團購繞道突圍 名家專欄 2021/04/14 分享： 市監局上周末對阿里巴巴（09988）「二選一」壟斷行為，重罰逾182億元人民幣，困擾數月的反壟斷終於有定案。阿里副主席蔡崇信確定公司未涉其他反壟斷調查，加上同系螞蟻落實成立金融控股公司等多項整改，利空 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 區嘉俊 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 4大指標 分析港股次季走向 2021/04/13 4大指標 分析港股次季走向 交易講場 - 阿里外資股東 為何「搬倉」來港 2021/04/12 阿里外資股東 為何「搬倉」來港 交易講場 - 北水「爆款基金」 4月暫得1隻 2021/04/10 北水「爆款基金」 4月暫得1隻 交易講場 - 攜程美股價重回疫情前 值得認購？ 2021/04/09 攜程美股價重回疫情前 值得認購？ 交易講場 - 內銀穩經濟 券商唱好估值反彈 2021/04/08 內銀穩經濟 券商唱好估值反彈 金融 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 中國 零售 外賣 市盈率 反壟斷