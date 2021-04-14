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阿里估值平追落後 社區團購繞道突圍

名家專欄 2021/04/14

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市監局上周末對阿里巴巴（09988）「二選一」壟斷行為，重罰逾182億元人民幣，困擾數月的反壟斷終於有定案。阿里副主席蔡崇信確定公司未涉其他反壟斷調查，加上同系螞蟻落實成立金融控股公司等多項整改，利空

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撰文 : 區嘉俊

欄名 : 交易講場

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