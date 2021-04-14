英初創Greensill爆煲 次按危機隱現？ 名家專欄 2021/04/14 分享： 禍不單行，瑞信除了因前老虎基金分析師Bill Hwang管理的美國對冲基金Archegos Capital斬倉事件嚴重損手，英國供應鏈融資初創公司Greensill爆煲，瑞信亦首當其衝，中伏的瑞信客戶 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 娛樂名人參選總統 美國人未被嚇怕？ 2021/04/13 娛樂名人參選總統 美國人未被嚇怕？ 國金札記 - 阿斯利康血栓風波 看清全貌勿陷誤區 2021/04/12 阿斯利康血栓風波 看清全貌勿陷誤區 國金札記 - 英推疫苗護照 恐遇滑鐵盧 2021/04/09 英推疫苗護照 恐遇滑鐵盧 國金札記 - 美倘推全球最低稅率 可根治跨企避稅？ 2021/04/08 美倘推全球最低稅率 可根治跨企避稅？ 國金札記 - 拜登沒政績怎連任 全力兌現加稅承諾 2021/04/07 拜登沒政績怎連任 全力兌現加稅承諾 金融 信用保險 英國 銀行 基金 債券 保險公司 金融機構 風險管理 沽空