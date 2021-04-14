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英初創Greensill爆煲 次按危機隱現？

名家專欄 2021/04/14

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禍不單行，瑞信除了因前老虎基金分析師Bill Hwang管理的美國對冲基金Archegos Capital斬倉事件嚴重損手，英國供應鏈融資初創公司Greensill爆煲，瑞信亦首當其衝，中伏的瑞信客戶

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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