商廈空置又創新高 投資須做足風險評估 名家專欄 12:13 2021/04/14 分享： 疫情衝擊商廈及舖位市場一整年，相比之下商舖市場略為喘定，而商廈則因空置率高加上新供應，租金調整期較慢長。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 跨國公司慳成本成主流 商廈租金難升 2021/01/27 跨國公司慳成本成主流 商廈租金難升 商廈租金跌勢未止 想「撈底」再等一會 2021/02/24 商廈租金跌勢未止 想「撈底」再等一會 企業大搬細 貴搬平 商廈短期無運行？ 2021/03/18 企業大搬細 貴搬平 商廈短期無運行？ 最新專欄文章 車位升值力收窄 投資者慎入 2021/04/13 車位升值力收窄 投資者慎入 新盤取消交易市民難知詳情 ？ 2021/04/12 新盤取消交易市民難知詳情 ？ 千萬豪翁都靠「磚頭」發達？ 2021/04/09 千萬豪翁都靠「磚頭」發達？ 低息持續 首季豪宅表現對板 2021/04/08 低息持續 首季豪宅表現對板 零售市道升溫 舖市重現生機？ 2021/04/07 零售市道升溫 舖市重現生機？ 疫情 商廈 商舖 世邦魏理仕 戴德梁行