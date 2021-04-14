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商廈空置又創新高  投資須做足風險評估

名家專欄 12:13 2021/04/14

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疫情衝擊商廈及舖位市場一整年，相比之下商舖市場略為喘定，而商廈則因空置率高加上新供應，租金調整期較慢長。

...

欄名 : 樓市分析

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