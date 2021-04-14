【友邦股價】友邦連日衝擊紅底股 內地客重來憧憬未炒完? 名家專欄 13:32 2021/04/14 分享： 港股市場焦點再度轉移到重磅科網身上，昨日熱炒港府5月將推「來港易」的友邦（01299）炒風急降温，股價昨日及今早連日試關100元心理關口暫受阻。惟「來港易」為內地客來港投保打開缺口的利好消息，相信未來一段時間仍有望持續發酵，友邦長綫投資價值不變。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 收水路綫圖漸現 市場太淡定? 今日 收水路綫圖漸現 市場太淡定? 【儲局收水】儲局官員放風收水路綫圖 加息縮表還會遠嗎? 2021/04/13 【儲局收水】儲局官員放風收水路綫圖 加息縮表還會遠嗎? 透視中港美 - 阿里勁彈似翻盤 炒家急拆長短倉 2021/04/13 阿里勁彈似翻盤 炒家急拆長短倉 【阿里巴巴股價】阿里半日勁升7% 騰訊為何帶領科技股全綫瀉? 2021/04/12 【阿里巴巴股價】阿里半日勁升7% 騰訊為何帶領科技股全綫瀉? 透視中港美 - 阿里巴巴受罰 監管風險二去其一 2021/04/12 阿里巴巴受罰 監管風險二去其一 港股 友邦保險（01299） 香港 來港易 新業務價值 金融