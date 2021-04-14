【友邦股價】友邦連日衝擊紅底股 內地客重來憧憬未炒完?

港股市場焦點再度轉移到重磅科網身上，昨日熱炒港府5月將推「來港易」的友邦（01299）炒風急降温，股價昨日及今早連日試關100元心理關口暫受阻。惟「來港易」為內地客來港投保打開缺口的利好消息，相信未來一段時間仍有望持續發酵，友邦長綫投資價值不變。

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