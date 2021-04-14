第二季要留意市場的10大變化 財金 19:20 2021/04/14 分享： 第二季市場對長期債息率上升的預期持續，主要受資金追求優質資產的熱潮及經濟衰退減退的情況推動。PGIM 保德信預期，隨著今年經濟擴張加快，10年期美國國債孳息率將保持在2%以下，並在經濟增長見頂後回落至1.25%甚至是1%。而預計這個模式將以不同形式在大多數已發展市場反覆出現。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【美股攻略】護城河概念的6大增長股+9大價值股 今日 【美股攻略】護城河概念的6大增長股+9大價值股 【第二季布局】美債2.4厘才是供需平衡點？ 2021/04/09 【第二季布局】美債2.4厘才是供需平衡點？ 【第二季布局】美元神奇的「17年」周期 2021/04/09 【第二季布局】美元神奇的「17年」周期 【第二季布局】強港元低拆息 資金流入看好復甦 (附外幣目標參考) 2021/04/09 【第二季布局】強港元低拆息 資金流入看好復甦 (附外幣目標參考) 【第二季布局】恒指上望29600 看好消費及內銀 2021/04/07 【第二季布局】恒指上望29600 看好消費及內銀 經濟 加息 指數 通脹 中國 印度 美國 國債 美國聯儲局 美滙