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第二季要留意市場的10大變化

財金 19:20 2021/04/14

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第二季市場對長期債息率上升的預期持續，主要受資金追求優質資產的熱潮及經濟衰退減退的情況推動。

PGIM 保德信預期，隨著今年經濟擴張加快，10年期美國國債孳息率將保持在2%以下，並在經濟增長見頂後回落至1.25%甚至是1%。而預計這個模式將以不同形式在大多數已發展市場反覆出現。

...

撰文 : 投資理財

欄名 : 大行有路捉

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