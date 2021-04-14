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【美股攻略】護城河概念的6大增長股+9大價值股

財金 19:19 2021/04/14

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晨星最新發布《2021年第二季美國股票市場展望報告》，預期美國強勁的復甦可延續至2022年，但現時整體美國股市估值較晨星合理值仍高約3%。

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撰文 : 投資理財

欄名 : 大行有路捉

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