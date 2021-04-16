提升教育程度 應對歧視上上策？

美國近年種族歧視議題屢被提及，在移民成港人熱門話題之際，憂慮在異地遭到歧視的言論時有聽聞。移民一族四處打聽尋求應對方法，而作為移民大國的美國，國內不同種族一直為平權抗爭，是次介紹好書講述美國種族歷史，或能為我們提供些小答案。

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