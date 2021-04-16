提升教育程度 應對歧視上上策？ 國際 07:25 2021/04/16 分享： 美國近年種族歧視議題屢被提及，在移民成港人熱門話題之際，憂慮在異地遭到歧視的言論時有聽聞。移民一族四處打聽尋求應對方法，而作為移民大國的美國，國內不同種族一直為平權抗爭，是次介紹好書講述美國種族歷史，或能為我們提供些小答案。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 【亞裔歧視】無視紐約老婦被狂毆 兩大樓保安終被炒 2021/04/07 【亞裔歧視】無視紐約老婦被狂毆 兩大樓保安終被炒 【亞裔歧視】一個月內三襲亞裔 紐約男被控23項罪名 2021/04/12 【亞裔歧視】一個月內三襲亞裔 紐約男被控23項罪名 【亞裔歧視】美國兩老遇襲或有內情 白人男都係受害者？ 2021/04/12 【亞裔歧視】美國兩老遇襲或有內情 白人男都係受害者？ 被白人警暴力對待及歧視 美國非裔軍人索償100萬美元 2021/04/12 被白人警暴力對待及歧視 美國非裔軍人索償100萬美元 笑菲臘親王「老兼歧視人」 澳洲喜劇演員挨鬧（有片） 2021/04/13 笑菲臘親王「老兼歧視人」 澳洲喜劇演員挨鬧（有片） 最新專欄文章 英國樓市過熱加劇不平等 倫敦宜炒不宜居？ 2021/04/09 英國樓市過熱加劇不平等 倫敦宜炒不宜居？ 美國歧視亞裔加劇 種族話語權被忽視 2021/03/26 美國歧視亞裔加劇 種族話語權被忽視 默認種族歧視？ 「白色脆弱」助鞏固優勢地位 2021/03/19 默認種族歧視？ 「白色脆弱」助鞏固優勢地位 種族歧視只影響黑人？ 別太天真了！ 2021/03/12 種族歧視只影響黑人？ 別太天真了！ 拜登當選總統 只因幸運女神青睞？ 2021/03/05 拜登當選總統 只因幸運女神青睞？ 歧視 移民 中國 台山 日本 亞洲 美國