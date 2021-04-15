納米樓全盛時期告一段落？ 名家專欄 08:00 2021/04/15 分享： 早前運房局向立法會披露的數據顯示，目前已入伙而未售出的一手住宅貨尾之中，有超過三分之一屬於細單位，再加上近期新盤納米樓銷情亦不似過去「火爆」，是否意味納米樓盛行的時代將告一段落？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 市區納米單位再錄蝕讓 納米樓前景響警號 2020/12/24 市區納米單位再錄蝕讓 納米樓前景響警號 納米樓的終極考驗 2020/12/28 納米樓的終極考驗 納米樓急增又關政府事？ 2021/01/07 納米樓急增又關政府事？ 最新專欄文章 商廈空置又創新高 投資須做足風險評估 2021/04/14 商廈空置又創新高 投資須做足風險評估 車位升值力收窄 投資者慎入 2021/04/13 車位升值力收窄 投資者慎入 新盤取消交易市民難知詳情 ？ 2021/04/12 新盤取消交易市民難知詳情 ？ 千萬豪翁都靠「磚頭」發達？ 2021/04/09 千萬豪翁都靠「磚頭」發達？ 低息持續 首季豪宅表現對板 2021/04/08 低息持續 首季豪宅表現對板 二手市場 發展商 納米樓 樓價