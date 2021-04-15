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納米樓全盛時期告一段落？

名家專欄 08:00 2021/04/15

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早前運房局向立法會披露的數據顯示，目前已入伙而未售出的一手住宅貨尾之中，有超過三分之一屬於細單位，再加上近期新盤納米樓銷情亦不似過去「火爆」，是否意味納米樓盛行的時代將告一段落？

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欄名 : 樓市分析

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