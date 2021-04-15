法國禁飛短途內陸機 馬克龍的氣候外交？

法國日前通過禁止大部分內陸航班的方案，涵蓋所有可以少於2個半小時直通火車代替的航班，轉機則不受影響。對於應對氣候暖化的世紀工程而言，法國的禁飛令無疑只是一小步，卻堪稱《巴黎協定》後最具實際意義的一大步，不但不再停留於紙上談兵，更讓全球再次正視這個關乎地球的存亡問題。

...