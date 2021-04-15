法國禁飛短途內陸機 馬克龍的氣候外交？ 國際 07:25 2021/04/15 分享： 法國日前通過禁止大部分內陸航班的方案，涵蓋所有可以少於2個半小時直通火車代替的航班，轉機則不受影響。對於應對氣候暖化的世紀工程而言，法國的禁飛令無疑只是一小步，卻堪稱《巴黎協定》後最具實際意義的一大步，不但不再停留於紙上談兵，更讓全球再次正視這個關乎地球的存亡問題。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 日本核廢水倒落海 真的安全無害？ 2021/04/14 日本核廢水倒落海 真的安全無害？ Greensill破產瑞信中伏 次按危機翻版 2021/04/13 Greensill破產瑞信中伏 次按危機翻版 The Rock選總統？ 美國人經過特朗普還未知驚 2021/04/12 The Rock選總統？ 美國人經過特朗普還未知驚 阿斯利康疫苗不完美 但非全無可取 2021/04/11 阿斯利康疫苗不完美 但非全無可取 疫苗護照爭議大 約翰遜恐遇滑鐵盧 2021/04/08 疫苗護照爭議大 約翰遜恐遇滑鐵盧 最新專欄文章 日本核廢水倒落海 真的安全無害？ 2021/04/14 日本核廢水倒落海 真的安全無害？ Greensill破產瑞信中伏 次按危機翻版 2021/04/13 Greensill破產瑞信中伏 次按危機翻版 The Rock選總統？ 美國人經過特朗普還未知驚 2021/04/12 The Rock選總統？ 美國人經過特朗普還未知驚 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 氣候暖化 外交 廉航 馬克龍 航空業 航空 火車 奧地利 法國