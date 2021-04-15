友邦再迎「北水」 憧憬未完 名家專欄 2021/04/15 分享： 港股市場焦點再度轉移到重磅科網身上，周二熱炒港府5月將推「來港易」的友邦（01299）炒風急降溫，股價連日試闖100元心理關口暫受阻（圖1）。惟「來港易」為內地客赴港投保打開缺口的利好消息，相信未來一 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 錢家鋒 欄名 : 透視中港美 相關文章 金蝶趁低買 雲轉型見效 今日 金蝶趁低買 雲轉型見效 最新專欄文章 【友邦股價】友邦連日衝擊紅底股 內地客重來憧憬未炒完? 2021/04/14 【友邦股價】友邦連日衝擊紅底股 內地客重來憧憬未炒完? 透視中港美 - 收水路綫圖漸現 市場太淡定? 2021/04/14 收水路綫圖漸現 市場太淡定? 【儲局收水】儲局官員放風收水路綫圖 加息縮表還會遠嗎? 2021/04/13 【儲局收水】儲局官員放風收水路綫圖 加息縮表還會遠嗎? 透視中港美 - 阿里勁彈似翻盤 炒家急拆長短倉 2021/04/13 阿里勁彈似翻盤 炒家急拆長短倉 【阿里巴巴股價】阿里半日勁升7% 騰訊為何帶領科技股全綫瀉? 2021/04/12 【阿里巴巴股價】阿里半日勁升7% 騰訊為何帶領科技股全綫瀉? 保險公司 保險產品 恒生指數 疫情 新業務價值 友邦保險（01299） 新經濟