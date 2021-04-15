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友邦再迎「北水」 憧憬未完

名家專欄 2021/04/15

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港股市場焦點再度轉移到重磅科網身上，周二熱炒港府5月將推「來港易」的友邦（01299）炒風急降溫，股價連日試闖100元心理關口暫受阻（圖1）。惟「來港易」為內地客赴港投保打開缺口的利好消息，相信未來一

...

撰文 : 錢家鋒

欄名 : 透視中港美

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