友邦再迎「北水」 憧憬未完

港股市場焦點再度轉移到重磅科網身上，周二熱炒港府5月將推「來港易」的友邦（01299）炒風急降溫，股價連日試闖100元心理關口暫受阻（圖1）。惟「來港易」為內地客赴港投保打開缺口的利好消息，相信未來一

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