拆解比亞迪電動車業務 名家專欄 2021/04/15 分享： 電動車炒風有回歸迹象，特斯拉（美：TSLA）上兩個交易日累漲近13%，市值重回7,000億美元之上，同時帶動板塊氣氛，當中比亞迪（01211）周三升近6%，收報178.3元，但股價自低位只彈一成多，多 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 區嘉俊 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 阿里估值平追落後 社區團購繞道突圍 2021/04/14 阿里估值平追落後 社區團購繞道突圍 交易講場 - 4大指標 分析港股次季走向 2021/04/13 4大指標 分析港股次季走向 交易講場 - 阿里外資股東 為何「搬倉」來港 2021/04/12 阿里外資股東 為何「搬倉」來港 交易講場 - 北水「爆款基金」 4月暫得1隻 2021/04/10 北水「爆款基金」 4月暫得1隻 交易講場 - 攜程美股價重回疫情前 值得認購？ 2021/04/09 攜程美股價重回疫情前 值得認購？ 電動車 新能源 比亞迪股份（01211） 贛鋒鋰業（01772） Tesla 人民幣 板塊 美元 特斯拉（Tesla，美：TSLA）