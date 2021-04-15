拆解比亞迪電動車業務

電動車炒風有回歸迹象，特斯拉（美：TSLA）上兩個交易日累漲近13%，市值重回7,000億美元之上，同時帶動板塊氣氛，當中比亞迪（01211）周三升近6%，收報178.3元，但股價自低位只彈一成多，多

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